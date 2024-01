Chiama i vigili del fuoco ma sbagliano indirizzo | muore carbonizzata in casa sua

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ci sono volute più di due ore perché i servizi di emergenza trovassero una donna in sedia a rotelle all’interno di unain fiamme dopo che avevato per chiedere aiuto. Idel, che potrebbero essersi affidati a una mappa stampata, inizialmente si sono recati alsbagliato. Quando finalmente l’hanno trovata, Vivianne Rodger era morta. Solo ora si fa luce su un caso del 2019 che getta tutti nello sconforto e pone un’ombra sul servizio deideldi Melbourne. Rodger viveva da sola a Maybury Drive a Mill Park, a Melbourne, e non era in grado di muoversi autonomamente dopo aver sofferto un ictus e aver subito un trauma cerebrale acquisito. Era costretta a usare una sedia a rotelle e aveva bisogno di assistenza per alzarsi e ...