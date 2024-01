Chi sono gli Houthi | i “Sostenitori di Dio” anti-Israele e sostenuti dall’Iran che si ispirano allo zaidismo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Noti anche come Ansarallah, “di Dio”, gli, obiettivo dei pesraid lanciati questa notte con missili Tomahawk da Usa e Gran Bretagna nello Yemen per rispondere agli attacchi contro il traffico commerciale da e pernel Mar Rosso,una fazione della guerra civile yemenita che infuria da quasi un decennio. La nascita del gruppo data negli anni ’90, quando il suo leader, Hussein al-, lanciò un movimento di rinascita religiosa ispirato, una branca dello sciismo, chiamato ‘Gioventù Credente‘. Gli zaiditi governarono lo Yemen per secoli, ma erano stati emarginati sotto il regime sunnita salito al potere dopo la guerra civile del 1962. Il movimento di al-era stato fondato per ...