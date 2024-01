Chi era Vinicio Riva | e che malattia aveva l’uomo che fu abbracciato dal Papa

(Di venerdì 12 gennaio 2024)che nel 2013 era statodaFrancesco a S. Pietro, durante un’Udienza Generale, è morto mercoledì 10 gennaio, a 64 anni;era affetto da una gravissima neurofibromatosi di tipo 1, detta anche morbo di Von Recklinghausen, unagenetica rara che causa la comparsa di innumerevoli escrescenze tumorali benigne su tutto il corpo; il caso diera giunto all’attenzione dell’opinione pubblica proprio per via del lungo abbraccio ricevuto dal Pontefice, immortalato da una foto divenuta ormai iconica., che risiedeva nel paesino di Isola Vicentina, era molto amato da tutti i suoi compaesani; in serata, dopo l’annuncio del decesso, è arto anche il saluto del presidente ...

Con la vittoria sul Frosinone per 4-0, la Juve ntus passa il turno in Coppa Italia e si appresta a vivere una doppia sfida in semifinale . Qui... (calciomercato)

Le colpe e le responsabilità vanno equamente divise, traallena,gioca egestisce e ... La crisi rossonera, dall'infermeria al campo Che questo Milan potesse e dovesse fare di più...Gemelli - Invitoè solo a guardarsi intorno, belle emozioni in arrivo. Sul lavoro invece se hai ...italiano dopo il matrimonio con l'astista azzurro Gianni Iapichino Accadde oggi 1709 - Piccola...Quanto all’importo nel 2024, per chi rientra nelle soglie reddituali sopra indicate, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità corrisponde: per invalidi, ciechi parziali e sordi: l’importo mensile è ...Lele Adani, prima calciatore di Brescia, Fiorentina, Inter, poi commentatore sportivo (Sky, Rai e BoboTv). E ora anche cantante insieme a Nicola Ventola a “Karaoke Night - Talenti ...