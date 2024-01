Chi è Ruttovibe | identificato dopo una “performance” a Montecitorio

Leggi su cultweb

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Christian Commisso, nato nel 2000, conosciuto con il nome “d’arte” di, è il tiktoker e youtuber milanese che il 10 gennaio 2024 è stato fermato dalle forze dell’ordine per essersi espresso in una delle sue “” rumorose davanti. Il gesto, in questo caso, è stato percepito ed interpretato come irrispettoso. Per questo motivo i carabinieri hanno immediatamente controllato i documenti di Christian, cercando di dare una motivazione al suo gesto. Sempre che ce ne possa essere una. Su Instagram è seguito da più di 250mila persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ovviamente non c’è stata nessun tipo di conseguenza legaleil suo “ruggito”, come ...