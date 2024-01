Chi è Marley | la storia del cane cieco atteso a Sanremo 2024

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è il meraviglioso pastore tedesco che, nonostante la sua completa cecità sin dalla nascita, è riuscito ad entrare a far parte della Protezione Civile per la ricerca di persone scomparse nel 2023. La sua è unaincredibile che ha meritato un palcoscenico importante per raccontarla., infatti, sarà tra gli ospiti della prossima edizione del Festival dinello spazio di Casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSuper– la vita a colori di un(@super) A renderloè stata una microftalmia che lo ha colpito alla nascita, nel settembre ...

... Bobe Bob Dylan Noi abbiamo deciso di proporvi invece un elenco di canzoni "alternative", ... Il link che segue contiene anche il testo, pervolesse seguirlo. 9. Caparezza, Follie ...... uscita 25 gennaio The Warrior - The Iron Claw , uscita 1 febbraio Bob- One Love , uscita ... An American Saga Il Gladiatore 2 The Bikeriders Film Commedia e Musicalsegna vince , uscita 11 ...La storia di Marley è un esempio di resilienza e amore infinito. Il cane cieco entrato nella Protezione civile sarà ospite del Festival di Sanremo.Marley il super cane non vedente farà il soccorritore per la ricerca delle persone scomparse ...