Chi andrà in finale secondo gli inquilini? Le loro previsioni spiazzano

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi hanno parlato con altridella casa di ciò che pensano sul prosieguo del reality Mediaset, rivelando chiarriverà fino in fondo e le proprie motivazioni. Ha sorpreso l’esclusione di Vittorio Menozzi, chenonin. Ma non sanno che è invece amatissimo dal pubblico. E poi hanno parlato anche di ciò che si aspettano nella puntata di lunedì 15 gennaio 2024. GF 2023: i finalistiPerla Vatiero e Giuseppe Garibaldi Durante la notte Perla Vatiero, Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti si trovavano abbracciati a letto a luci spente così che, probabilmente convinti che non fossero ripresi, si sono lasciati andare ad alcune confessioni.Perla ad ...