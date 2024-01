Che fine ha fatto Enrico Zanetti?

Considerate le temperature proibitive per giocare in estate, allala scelta è ricaduta ancora sul periodo invernale. E così i campioni in carica sono anche la nazione ospitante, vistonegli ...Allascelse il Bayern, nell'estate 2022, l'ha poi ceduto al Siviglia per 16 milioni. Discreta la prima stagione, meno questa dove, complice un paio di infortuni muscolari, Nianzou ha ...Secondo un rumor, il primo DLC di Elden Ring potrebbe essere pubblicato a febbraio 2024 in occasione del secondo compleanno del gioco.Esce oggi "Realtà aumentata", decimo album della band. Elettronica e ritmo per cantare di guerre, italiani di seconda generazione e fake news. "Sanremo Amadeus non ci ha scelto, ma siamo sereni" ...