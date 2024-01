ChatGPT inaugura il suo Store per personalizzare il bot e già proliferano fidanzate e fidanzati “virtuali”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il nuovodiprometteva agli utenti diil bot a proprio piacimento ma a meno di un paio di giorni dal suo lancio sul mercato giàle “”, in aperta violazione delle regole di OpenAI che vieta i bot “dedicati alla promozione della compagnia romantica o allo svolgimento di attività diversamente regolamentate”. Il servizio, annunciato dall’azienda a novembre e disponibile da questa settimana, è raggiungibile solo dagli utenti che sottoscrivono un abbonamento. L’obiettivo delloè dare la possibilità a tutti gli utenti diil proprio Generative Pre-Trained Transformer (GPT), il modello di simulazione del linguaggio alla base del bot, una sorta di piccolo cervello digitale pensato ...

In realtà, risulterà visivamente molto simile alla scheda Esplora già attiva all'interno di, che però propone strumenti e versioni personalizzate (gratuiti) sviluppate dalla casa madre (...... ovvero la nuova edizione della tradizionale fiera dell'elettronica chel'anno con tanti ...e soprattutto in tanti accessori che potranno mettere in tasca o al polso assistenti stile. ...Gli utenti hanno subito violato le regole di OpenAI che vieta i bot “dedicati alla promozione della compagnia romantica" ...Dopo lunghi mesi di attesa e voci anticipatrici, il tanto sospirato ChatGPT Store è finalmente sul punto di vedere la luce, promettendo di rivoluzionare ...