Cesare Cremonini irriconoscibile | “Qui pesavo 100 kg” | la foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una, accompagnata da una lunga didascalia. Andiamo insieme a leggerne il contenuto., il cantautore in visita al Liceo Anco Marzio di Ostia Il post su Instagram del cantautore bolognese “Questagrafia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene.100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che ...