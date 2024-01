“Cerco filippino riordino casa” | il post su “Stappamamma” viene bersagliato da critiche e prese in giro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si è scatenata una bufera di commenti nel gruppo Facebook ““. Sui social vige la legge non scritta del ‘stai attento a quello che pubblichi’; un’utente non ha badato a questo codice e si è ritrovata sommersa di messaggi di mamme che le andavano contro. “”. Sono state queste le quattro, drammatiche, parole che hanno sollevato il polverone social. In molti hanno accusato la signora di essere stata poco educata ed irrispettosa nei confronti di persone che, a causa di stereotipi, vengono automaticamente etichettate come ‘donne (o uomini) delle pulizie’. La pagina della piattaforma in mano a Zuckerberg era nata come luogo virtuale di confronto tra madri di Roma Nord. Col tempo però, il raggio d’influenza si è ampliato, raggiungendo tutta la Capitale. Ad oggi sono poco ...