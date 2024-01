C’è Posta per Te torna con la 27ª edizione | anticipazioni e ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’numero 27 del popolare programma televisivo C’èper Te, lanciato 24 anni fa, è pronta are sul piccolo schermo con una programmazione di oltre 250 puntate ricche di storie e sentimenti. La prima puntata di questa nuova stagione vedrà protagonisti alcuni volti noti, tra cui tre attori del famoso programma turco ‘Terra Amara‘ e l’apprezzato conduttore televisivo Paolo Bonolis, atteso ospite del nuovo ciclo. Il format, che continua a garantire un elevato indice di share, rappresentando un punto fermo nei palinsesti di Canale 5, non prevede cambiamenti nella formazione dei ‘postini’, incaricati di consegnare gli inviti agli. La sfida per mantenere l’alto numero di spettatori di queste ultime edizioni sarà complessa, soprattutto in un panorama televisivo sempre più competitivo. Chi saranno gli ...