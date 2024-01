Cdx | lite non solo sulla Sardegna FI la più penalizzata dalla rottura

Forza Italia rischia di perdere Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata Leggi anche/ Sardegna, per ilmeglio Truzzu. L'analisi che gela la Lega e premia FdI Stallo. Anzi, tutto in alto mare. Sul tema spinoso delle candidature alle prossime elezioni regionali il Centrodestra, come nel gioco dell'...E Forza Italia è proprio quella che rischia di perderci di più da questanel Centrodestra. Vito Bardi e Alberto Cirio ora sono a rischio. Ma non finisce qui. Meloni vuole assolutamente la guida ...Stallo. Anzi, tutto in alto mare. Sul tema spinoso delle candidature alle prossime elezioni regionali il Centrodestra, come nel gioco dell'oca, è tornato al punto di partenza. Nonostante ieri si siano ...Caos Cdx. A rischio il governo Non si sblocca la situazione sulle Regionali nel Centrodestra. La coalizione è sempre più divisa e vicina alla rottura, come ha scritto oggi Affaritaliani.it. In ...