Cdiz CF | Sergio González | “Una delle cose che mi farebbe più male non solo deludere il Cdiz | ma anche il presidente”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) 2024-01-12 19:02:20 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EIl Cádiz CF è consapevole della posta in gioco questo fine settimana, e soprattutto il suo allenatore, nella sfida contro il Valencia CF. Essere nel posti attualmente retrocessi Non è l’ideale e vogliono chiudere la serie di sconfitte con una vittoria in casa. L’allenatore della Cadista è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in merito alla una settimana così turbolenta quella vissuta nella Coppa d’Argento e con la mente già fissata al duello contro la squadra del Baraja. Per questo motivoGonzlez è apparso nella sala stampa di Nuevo Mirandilla Voto della settimana. “I primi giorni sono stati di lutto perché la partita che abbiamo giocato a Granada non corrispondeva a quella che volevamo. Ma poi abbiamo dovuto ricomporci. Il calcio è ogni settimana. Siamo ...