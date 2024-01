Cavolfiore arrostito | facile e veloce | croccante e goloso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 gennaio 2024): invitante e super leggero! Ilè, in questo periodo, il re della tavola, in quanto a ortaggi! Dal sapore delicato e leggero, si presta a 1.000 e più ricette. Personalmente, ne apprezzo moltissimo la versatilità: è ideale in una minestra di verdure, come contorno, fritto, stufato, al forno o semplicemente lessato. Accoglie ed esalta gli aromi che decidiamo di utilizzare per condirlo e si rivela un prezioso alleato per la salute, rilascia vitamina k e sali minerali preziosi per il nostro organismo. Ma se desideriamo vestirlo di un sapore particolarmente invitante, allora dobbiamo prepararlo arrosto! Come?!? Basta tagliarlo a fette spesse, come fosse una cotoletta e cuocerlo in forno. Certo, servono alcune accortezze particolari per ottenere un risultato davvero sfizioso, ma sono semplicissime da attuare, a ...