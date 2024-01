Cava de’ Tirreni | furto in una farmacia | rubato l’incasso

Leggi su zon

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Continuano i furti nel territorio dide’: l’ultimo colpo è stato messo a segno nella giornata di ieri allaSanta Sofia, di via Prezzolini, a Santa Maria del Rovo. I malviventi hanno portato via la cassa automatizzata con un bottino lucroso. In pochi minuti, i ladri – come riporta il quotidiano La Città – hanno prima tagliato la serranda con un flex e poi hanno sfondato con l’auto il vetro della porta di ingresso. Indagano le Forze dell’Ordine per tentare di risalire all’identità dei malviventi. Segui ZON.IT su Google News.