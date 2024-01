Caterina Balivo in lacrime interrompe la sua ospite | “Basta Giovanna | scusa”

Ieri pomeriggio su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con “La volta buona”. Il talk show condotto da Caterina Balivo ha visto come ospite ... (ilfattoquotidiano)

Caterina Balivo ospita Michele Cucuzza nel salotto de “La Volta buona”, il programma che conduce ogni giorno in diretta su […] (perizona)

“Basta - ti prego - basta”. La volta buona - Caterina Balivo crolla in lacrime davanti all’ospite

Caterina Balivo crolla in diretta, la conduttrice è scoppiata in lacrime durante la puntata di oggi, 10 gennaio, de La volta buona. In studio ... (caffeinamagazine)