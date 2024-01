Castellanos | c' è lesione | il comunicato della Lazio dopo l' infortunio

infortunio per Valentin Castellanos ed emergenza in attacco per la Lazio di Maurizio Sarri, visto che anche Ciro Immobile è attualmente out. ... (sportface)

Niente da fare per. L'attaccante della Lazio ha rimediato un infortunio che gli farà saltare i prossimi incontri, in particolare la Supercoppa che si terrà la settimana prossima in Arabia Saudita e che ...Infortunio per Valentined emergenza in attacco per la Lazio di Maurizio Sarri, visto che anche Ciro Immobile è ...è stato sottoposto a esami in Paideia ed è stata riscontrata una...Niente da fare per Castellanos. L'attaccante della Lazio ha rimediato un infortunio che gli farà saltare i prossimi incontri, in particolare la Supercoppa che si terrà la settimana prossima in Arabia ...Niente da fare per Castellanos. L'attaccante della Lazio ha rimediato un infortunio che gli farà saltare i prossimi incontri, in particolare la Supercoppa che si terrà la settimana prossima in Arabia ...