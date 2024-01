Caso Renzi-autogrill | la Procura chiede l’archiviazione per la prof L’avvocato della donna | “Dimostrato che l’unico 007 sul posto era Mancini”

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladi Romaràper laessoressa indagata per aver immortalato il famoso incontro intra il senatore Matteoe l’agente dei servizi segreti Marco, il 23 dicembre 2020. L’ipotesi di reato formulata per la docente era diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, ma la– stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano – non ha ravvisato elementi tali dare il rinvio a giudizio. Ora toccherà al giudice per le indagini preliminare accogliere o meno la richiesta di archiviazione, che porrebbe la parola fine sulla vicenda, almeno dal punto di vistaessoressa. “All’esito di un’indagine ...