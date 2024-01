Caso Chiara Ferragni | Fratelli d’Italia | “Più controlli e nuove regole per influencer”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilcon il pandoro gate “ha consentito di far comprendere meglio questo sistema non controllato che si muove dietro la beneficenza o la finta beneficenza. Aumento deie pene esemplari per chi commette il reato infame di approfittare dei più deboli è quanto proponesulleper il lavoro degli”. Lo diil deputato e vice presidente vicario dialla Camera dei deputati, Manlio Messina. E’ arrivato intanto due giorni fa il giro di vite dell’Agcom sugli, conlinee guida e l’istituzione di un tavolo tecnico, dopo il ...

La proposta deputato e vice presidente vicario di FdI alla Camera, Manlio Messina: "Pene esemplari per chi commette reato" Il caso Chiara Ferragni con il pandoro gate "ha consentito di far comprendere meglio questo sistema non controllato che si muove dietro la beneficenza o la finta beneficenza. Aumento dei controlli e pene esemplari per chi commette il reato infame di approfittare dei più deboli". C'è un nuovo capitolo del Pandoro-gate con al centro i soliti protagonisti, Chiara Ferrragni e Alessandra Balocco, indagate anche dalla Procura di Cuneo e non più solo a Milano. Il caso è sempre quello del Pink Christmas e la presunta pubblicità ingannevole. Dopo Milano, anche Cuneo. La Procura della città piemontese ha iscritto nel registro degli indagati Chiara Ferragni e Alessandra Balocco.