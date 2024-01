Casa Pia vs Famalicao – probabili formazioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) IlPia spera di continuare la sua traiettoria ascendente nella Primeira Liga quando affronterà unin difficoltà all’Estadio Municipal de Rio Maior sabato 13 gennaio pomeriggio. Entrambe le squadre sono a pari merito con 19 punti a testa, anche se i padroni disono all’ottavo posto mentre gli ospiti sono al nono grazie a una differenza reti di due. Il calcio di inizio diPia vsè previsto alle 16:30 Anteprima della partitaPia vsa che punto sono le due squadrePiaPia ha avuto un pessimo inizio della campagna di campionato 2023-24 e si è trovata saldamente in lotta per la retrocessione dopo le prime 10 settimane di gioco, durante le quali ha ottenuto solo due ...

Una bimba di cinque è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. secondo le prime ricostruzioni, la caduta ... (ilmessaggero)

Una bimba di cinque è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. secondo le prime ricostruzioni, la caduta ... (ilmessaggero)

Il Comitato Italia no Paralimpico ha deciso di affida re al maestro Michelangelo Pistoletto la definizione del l’identità di Casa Italia in occasione ... (sportface)

Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una Coppia di anziani a Lentate sul Seveso, vittime di una brutale rapina nella loro ... (thesocialpost)

Bricola' di Bologna, unitamente al proprio Osservatorio Carcere 'esprime preoccupazione per le condizioni gravissime di sovraffollamento registrate nellacircondariale di Bologna. I numeri dei ...Dopo aver presieduto l'Ente ospedaliero di Modena negli anni '70, dal 1986 è alla guida dell'Azienda per il Diritto allo studio e successivamente dell'Operadi riposo". A partire dal 1999, ...La Promessa, che cos'ha Pia e chi la sta avvelenando Anticipazioni spagnole sulla soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.I Lions di Verona hanno voluto contribuire ai servizi per gli anziani non autosufficienti, ospiti della casa di riposo di Bosco Chiesanuova ...