Carlos Alcaraz da oggi ha il suo baule Louis Vuitton personalizzato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Anno nuovo, rivalità vecchia. Chee Jannik Sinner siano i due pretendenti al trono mondiale del tennis, come in uno spin-off di Succession ambientato nel circuito Atp, è cosa nota. I due – contrariamente ai fratelli Roy – sono amici, si stimano profondamente, ma sanno anche che l'uno è la nemesi dell'altro: il 2024, a maggior ragione dopo aver ammirato un Jannik in splendida forma negli ultimi mesi dello scorso anno, potrebbe rappresentare un capitolo nuovo nello scontro tra i due simboli della nuova generazione tennistica. Magari, e sarebbe una prima assoluta, in una finale Slam. La loro battaglia si è allargata anche allo stile: Sinner è ambassador Gucci,lo è di. Il legame con la maison francese è diventato ufficiale nella scorsa estate: dopo Naomi Osaka, ...

