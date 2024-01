Carburanti | scendono ancora i prezzi | media benzina self a 1 | 772 euro litro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen.(Adnkronos) -dei, nonostante il forte rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, sulla scia dell'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo alconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,772(-2 millesimi, compagnie 1,774, pompe bianche 1,766), diesel ...

Sale il reddito delle famiglie,prezzi e tasse: promossi dai numeri Questi sono i prezzi deisulle autostrade: benzina self service 1,863 euro/litro (servito 2,132), gasolio self ......abbiamo assistito a scene di isteria collettiva per gli aumenti dell'energia e deiche, ... quando inveceè merito della congiuntura. Altrimenti non si spiegherebbe l'assoluto ...Il caro benzina sta massacrando gli automobilisti, per questa ragione è importante segnarsi questi giorni e questi orari.Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Scendono ancora i prezzi dei carburanti, nonostante il forte rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, sulla scia dell’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Stando ...