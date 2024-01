Carboni | l’Inter valuta già il futuro | due possibili strade – TS

(Di venerdì 12 gennaio 2024)si sta consacrando al Monza., proprietaria del cartellino del classe 2005, si interroga già suldell’argentino: duesecondo Tuttosport– Valentin, domani sera, sfideràcon il ‘suo Monza’. Il classe 2005, alla corte di Palladino ma di proprietà del club nerazzurro, sta crescendo sotto l’ala protettrice del tecnico. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport,si sfrega già le mani per il talento classe 2005 la cui esplosione potrebbe cambiare i piani della società sul mercato (vedi articolo). Ildell’argentino è già definito: a giugno tornerà a Milano ed a quel punto il club nerazzurro avrà dueda percorrere. La prima ...

Valentin Carboni , attaccante del Monza, in prestito dall’Inter, ieri sera in gol contro la Juventus è finito nel mirino di un club . Carboni – ... (inter-news)

In Monza-Juventus Carboni accende su di sé i riflettori, catturando l’attenzione dell’Inter. Dopo l’idea Colpani, il ritorno del 18enne di proprietà ... (inter-news)

Franco Carboni può avere un altro trasferimento a gennaio, come nel 2023. Il laterale argentino, scarsamente utilizzato al Monza, è ancora di ... (inter-news)

Valentin Carboni ha segnato il secondo gol nel Monza nella vittoria dei brianzoli sul campo del Frosinone per 2-3. La soddisfazione dell’attaccante ... (inter-news)

Il Monza attende, sabato sera allo U - Power Stadium, con la sola certezza di ...'altro, Roberto Gagliardini, dopo le partite ...poter disporre a gara in corso del talento di Valentin, ...Sulla trequarti Valentine Colpani, a sostegno dell'unica punta Mota. COME ARRIVA" Assente per infortunio Cuadrado. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere con un modulo 3 - 5 - 2, con ...