Carabinieri arrestano rider per furto di fari a 13 auto di Pomezia

Casoria : Carabinieri arrestano 2 persone per furto , allertati dal 112 in via Nenni, il titolare aveva notato mentre rubavano A Casoria continuano ... (puntomagazine)

Nella notte tentata rapina in una profumeria di Roma : Carabinieri arrestano un ladro di origine algerina sulla via Salaria. I Carabinieri di Roma ... (ilcorrieredellacitta)

Poco distante, infatti, nella medesima circostanza, inotavano la presenza di un veicolo parcheggiato privo del gruppo ottico e di un furgone sospetto. Perquisito anche quest'ultimo mezzo,...hanno scoperto che l'anziano, nel periodo tra marzo e dicembre 2022, aveva chiesto in prestito all'indagato 40 mila euro, in cambio del quale aveva consegnato a garanzia assegni per un ...Una 54enne di Giugliano, nella provincia di Napoli, è finita agli arresti domiciliari per estorsione aggravata nei confronti di una suora ...I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi ...