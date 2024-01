Capelli | il nuovo Mick Jagger shag di Eva Longoria e gli altri cambi di look delle star

Francesco Lollobrigida ha iniziato il 2024 con un nuovo look. Al termine del question time alla Camera dei Deputati, il ministro all’Agricoltura ha ... (open.online)

Nelle ultime ore Diletta Leotta ha firmato l'ispirazione definitiva per le acconciature eleganti dei mesi invernali. La conduttrice di Dazn ha ... (leggo)

Non passa mai di moda e ha sempre lo stesso tasso di glamour e l'indiscutibile capacità di attirare l'attenzione: è lui, the Rachel, il taglio di ... (vanityfair)

Dopo la pioggia di ironie seguita al look sfoggiato contro il Newcastle, l'attaccante del Liverpool ha mostrato il taglio con cui si presenterà in ... (itasportpress)

Nuovo taglio e colore di capelli per la cantante britannica per il suo debutto al cinema

Nuovo look per Dua Lipa: un caschetto biondo. Leggi tutto Dua Lipa sfoggia un Nuovo look: capelli biondi e caschetto sul set del film su Donne ... (donnemagazine)