Capaccio Paestum | un arresto per spaccio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio del 10 gennaio u.s., a(SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, hanno arrestato, in flagranza di hireato, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, Ahmed RACHYQ, poiché individuato in possesso di cocaina per un peso di circa 238 grammi, hashish per un peso complessivo di 435 grammi, nonché la somma in contanti di 4.850 euro e 5.000 dirham (moneta marocchina). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

