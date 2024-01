Canone Rai | cosa cambia nel 2024 | importo più basso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Grandimenti per ilRai: ecco quali saranno le modifiche in Italia in confronto al passato. IlRai, l’imposta obbligatoria annuale che si applica a chiunque possegga un apparecchio televisivo in Italia, è stato ridotto a 70€ (7€ al mese per 10 mesi) dal 1° gennaioRai? Questa riduzione, che rappresenta un risparmio di 20€ rispetto all’precedente, è stata introdotta dalla Legge di bilancio. Il pagamento delRai avviene ancora tramite la bolletta della luce o della pensione. Per coloro che scelgono l’addebito automatico sulla bolletta elettrica, il processo è gestito dalle imprese elettriche o dagli enti ...