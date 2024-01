Cane legato a un palo e bruciato vivo | ora è agonizzante | l’orrore a Palermo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A poche ore dal suo lancio, sono già 1.172 le firme raccolte per la petizione ‘Giustizia per il’: lanciata dall’associazione ‘Uniti per salvarli O.D.V.’ su Change.org. “Siamo profondamente sconvolti e indignati di fronte all’atroce atto di crudeltà perpetrato contro un innocente pitbull nella zona di via delle Croci, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Monserrato a– si legge nella petizione – Chiediamo la tua partecipazione attiva firmando questa petizione per sostenere la ricerca di giustizia per questa vittima innocente”. “Sollecitiamo il governo a rivedere e potenziare il codice penale in materia di reati contro gli animali – prosegue – È fondamentale che la legge rifletta la gravità di tali crimini e che vengano implementate pene severe per coloro che ...