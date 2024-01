Candidature | Barelli non ha dubbi | “Noi di FI pronti alla sfida”

Leggi anche Elezioni regionali ed europee, l'incognita dellenel Pd in rivolta: Schlein ... ha detto il capogruppo azzurro a Montecitorio, Paolo, ma rischia invece anche di vedersi ...E anzi, invoca quanto prima un confronto per scegliere lein vista delle prossime ... Qui, il capogruppo alla Camera Paoloesprime 'apprezzamento e condivisione per le parole ...Salvini e Tajani non corrono e anche Schlein è più per il no che per il sì. E la premier Lollobrigida dà un indizio: "A noi interessa il centrodestra ...Europee, Tajani: 'Candidatura leader coalizione Dovra' essere scelta congiunta' 'Candidarmi alle europee Il tema e' prematuro, finche' non ci sara' il congresso nazionale non possiamo prendere nessu ...