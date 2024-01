Canale 5 cambia ancora | niente raddoppio per Bova Ecco quando parte I Fantastici 5

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Raoul- I5 (US Lux Vide) Nuova variazione per la fiction con protagonista Raoul, I5. Lanza della serie targata Lux Vide è stata annunciata da5 – con tanto di promo in onda fino a poco fa – conmartedì 16 e mercoledì 17 gennaio, ma così non sarà. La prima puntata andrà infatti in onda direttamente mercoledì 17, sempre in prima serata su5, come inizialmente previsto. Nessun doppio appuntamento settimanale, dunque. Il motivo potrebbe essere rappresentato dalla scelta di Rai 1 dire il film in programma martedì: non più Aline – La voce dell’amore sulla vita di Celine Dion, ma I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. Trasmesso in prima visione il 30 dicembre 2021 su ...