Camusso PD su caso Morrone | Chi non rispetta valori Repubblica | non può svolgere incarico istituzionale

... mentre Susannasi è arrabbiata e non ha votato la risoluzione del suo partito, perché ... Non apoi il responsabile esteri Provenzano è stato costretto a fare chilometrici comunicati per ...Discorso diverso per Susannache non ha votato le mozioni presentate da altri partiti ma ... "Nessun dossieraggio" sulApostolico. L'ossessione sinistra per Salvini fa flop21:12:53 Le notizie del giorno. Vergogna a Mondragone. Minacciano e picchiano gli anziani genitori per i soldi, arrestati due fratelli. Provincia, caso deleghe. Cicala e Caporaso non partecipano al ve ...12:53:14 Deleghe o non deleghe questo è il problema: il riadattamento del dubbio shakespeariano in salsa casertana sintetizza in maniera esaustiva il momento che sta vivendo il Pd in Provincia di Case ...