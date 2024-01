Calendario semifinali Europei pallanuoto 2024 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Proseguirà domenica 14 gennaio la seconda fase ad eliminazione diretta deglidimaschile: in Croazia, a Zagabria, si disputeranno lee tornerà in acqua il Settebello, con l’Italia che affronterà alle ore 20.15 (o da confermare) la Spagna. Nell’altra semifinale, inalle ore 16.30 (o da confermare), si affronteranno Ungheria e Croazia. Le quattro squadre rimaste in corsa sono tutte già qualificate ai Mondiali di Doha, ma soprattutto Italia, Spagna e Croazia cercano il pass olimpico: occorrerà vincere glio perdere in finale contro l’Ungheria per andare ai Giochi. Per glidimaschile il match Italia-Spagna sarà ...