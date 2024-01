Calendario A1 volley femminile 2024 | orari partite 13-14 gennaio | dove vederle in tv e streaming

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Altro fine settimana e nuova giornata della Serie A1 2023-di, precisamente la sedicesima. Ci si avvia con ampie falcate verso i playoff, con questo weekend che offre due anticipi di sabato, mentre le altre cinqueandranno in scena la domenica pomeriggio. Davide Mazzanti va alla caccia della prima vittoria sulla panchina di Trento, e lo farà davanti al proprio pubblico, con una delle ultime occasioni per salire sul treno salvezza, contro Casalmaggiore (17.00). Il piatto forte di giornata va in scena alle 21.00, quando si affronteranno la terza e la seconda della classe: Scandicci contro Milano. Entrambe vengono da un importante filotto di vittorie, all’andata Paola Egonu e compagne si imposero al tiebreak e in Champions le due compagini viaggiano a gonfie vele. Le ragazze di Barbolini hanno ...

La Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile andrà in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) nel ... (oasport)

Ilprevede un appuntamento importante anche nel Catanese, come si vede nel dettaglio ...Under 18 13 - 14 aprile - Finale Campionato Italiano Assoluto Qual è il regolamento dello Snow...Il prossimo incontro è invenerdì 19 contro le vercellesi, ma chiaramente in trasferta. ... Scurato Novara 18 (7), San Giuseppe Trecate 15 (8), San Rocco Novara 12 (7), Valsesia Team...Come avvenuto lo scorso anno, prenderà il via a Lorica (Cosenza), la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di Snow Volley. Dopo il successo degli ultimi anni, dunque, la macchina organizza ...Quinta partita e quinta vittoria per l'Allianz Vero Volley Milano in Champions League. Le ragazze di coach Marco Gaspari, reduci da quattro successi senza aver perso neanche un punto tra cui quello in ...