Calenda | ex Ilva? Finirà come Alitalia ma non è colpa di Meloni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "Non credo che la responsabilità sia del governo". Lo ha detto il leader di Azione Carlo, parlando della situazione dell'exa margine della presentazione del suo ultimo libro a Genova."È stata fatta - ha ricordato- una gara europea, ha vinto Mittal. Un contratto blindato, 4,2 miliardi, vincolati a non toccare gli operai, stesso livello retributivo, stesso inquadramento e perfino ripristino dell'articolo 18. Questo accordo è stato prima confermato da Conte e Di Maio, poi fatto saltare da Conte e Di Maio facendo saltare lo scudo penale. Dopo hanno detto che avrebbero fatto causa a Mittal, invece hanno fatto una società in minoranza con Mittal". video width="746" height="420" ...

1 - LA GARA E GLI ACCORDI, CO M'È NATO DAVVERO IL DISASTRO DI TARANTO Estratto dell'articolo di Carlo Di Foggia per 'il Fatto quotidiano'DI TARANTO Se, come si dice in Toscana, la colpa morì fanciulla perché nessuno ......, segretario di Azione, in un'intervista a Il Foglio. "Nessuno può gestire una fabbrica così. Siamo ancora qui a ricordare la storia, passaggio dopo passaggio, ma la questione è che l'...Genova, 12 gen. (askanews) - "Non credo che la responsabilità sia del governo Meloni". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, parlando della situazione dell'ex Ilva a margine della ...La disponibilità di Orlando "È stato mio collega di governo, ma abbiamo idee molto diverse". La profezia sull'ex Ilva: "Finirà come Alitalia" ...