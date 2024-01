Calciomercato Roma | spunta un interesse per Belotti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Andreapotrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura con la maglia della, l’attaccante in questa sessione diha ricevuto interessamenti Andreapotrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura con la maglia della, l’attaccante in questa sessione diha ricevuto interessamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, sul centravanti ex Torino avrebbe messo gli occhi la Fiorentina se dovesse partire Nzola. Un nome che stuzzica la dirigenza viola come vice Beltran.