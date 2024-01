Calciomercato Milan – Spunta un’altra pretendente per Bartesaghi

Il 30enne giocatore bosniaco è atteso a Istanbul per visite mediche e firma ISTANBUL (TURCHIA) - Rade Krunic fa le valigie, destinazione Turchia. ... (ilgiornaleditalia)

Calciomercato Milan , il dopo Rade Krunic potrebbe essere Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è in rottura con il Rennes… Il Milan ci prova per ... (dailymilan)

Rade Krunic lascia il Milan , il Fenerbahce lo aspetta. Dopo quattro anni e mezzo finisce l’avventura del centrocampista bosniaco in rossonero. Rade ... (dailymilan)

Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul Calciomercato invernale del Milan e, in particolare, sull'interesse per il centrocampista del Rennes, ... (247.libero)

Si avvicina una nuova giornata di campionato, ma le trattative di Calciomercato non si fermano. E le big continuano ad essere protagoniste. Il ... ()

Le squadre interessate all'attaccante sono Napoli,e Fiorentina, anche se pare che il club di ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ..., Pioli al passo d'addio. Naturale che le colpe di questa situazione non siano attribuibili ...colpa è stata (forse) quella di essersi lasciato convincere della bontà di unmolto ...Su Sportweek, in edicola con Gazzetta, anche un'intervista a Biagio Antonacci, tifoso dell'Inter campione d'inverno ...I rossoneri spesso nei secondi tempi perdono il controllo di partite dove stanno comandando. Ecco quando è successo in questa stagione ...