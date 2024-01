Calciomercato Milan | il dopo Krunic si chiama Nemanja Matic…

(Di venerdì 12 gennaio 2024), ilRadepotrebbe essereMatic. Il centrocampista serbo è in rottura con il Rennes… Ilci prova perMatic. Ci prova perché il centrocampista è in rottura con il Rennes, il club prossimo avversario di Stefano Pioli in Europa League.Matic è arrivato in Ligue 1 dalla Roma la scorsa estate e ora,metà stagione, è pronto a tornare a giocare in Serie A. Tra giocatore e club c’è forte tensione. A conferma il comunicato del Rennes nei confronti del centrocampista centrale. Matic non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025. Il club desidera ricordare ...

Dovrà ancora debuttare in campionato col, ma lo ha già fatto in Coppa Italia indossando la maglia numero '38' subentrando contro l'Atalanta. E proprio Terracciano si è presentato in conferenza ...Potrebbe essere una mossa a sorpresa quella delin casaper la difesa, con la possibilità di rinviare il colpo in estate Potrebbe essere una mossa a sorpresa quella delin casaper quanto riguarda la difesa ...Dybala in forte dubbio per Milan-Roma Paulo Dybala, ricordiamo, è uscito all’intervallo del derby perso contro la Lazio per un fastidio ai flessori. Inizialmente si è subito temuto per uno problema di ...Calciomercato Serie A / Le notizie di calciomercato di oggi, 12 gennaio 2024, in Serie A: Rade Krunic va in Turchia e saluta il Milan ...