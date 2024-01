Calciomercato Juve | Giuntoli pesca in casa Atalanta | l’addio di Dragusin aiuta i bianconeri

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Per il mercato dellantusindopodichele casse bianconere. Dopo la prima decina di giorni passati dall’inizio del finestra invernale ilsi infiamma e inizia a regalare colpi di scena degni di nota. Soltanto nella giornata di oggi sono stati ufficializzati tanti colpi non solo a livello italiano, ma in tutta Europa. La copertina della giornata se la prende tutta Radu, il difensore centrale ormai ex Genoa è sbarcato in Inghilterra per firmare con il Tottenham di Postecoglou è passato dai rossoblù agli Spurs per 30 milioni di euro, di cui 24 parte fissa e 6 di bonus. Stipendio quasi triplicato per lui che ha firmato un contratto fino al ...