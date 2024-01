Calciomercato Fiorentina | accelerata per Kean e Vargas?

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Seconda vittoria stagionale ai calci di rigore in Coppa Italia, ed agenda degli impegni che si infoltisce. Dopo il Parma negli ottavi, laelimina anche il Bologna ringraziando la freddezza dagli undici metri che ha spezzato l’equilibrio di un match inchiodato sullo 0-0 per oltre due...

La Fiorentina vuole fare sul serio per l’attacco e in questo Calciomercato sogna il colpo Ngonge dall’Hellas Verona La Fiorentina vuole fare sul ... (calcionews24)

Un obiettivo dichiarato per il prossimo futuro. La campagna acquisti del club toscano è in fermento in questo mese di gennaio deputato alle ... (metropolitanmagazine)

Il Calciomercato invernale continua a regalare sorprese e la sessione entra sempre più nel vivo. La Juve ntus è in contatto per beffare Milan e ... (calcioweb.eu)

... l'esterno arriva in prestito dalla. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE DJED SPENCE al Genoa (dal Tottenham) Il ...... l'esterno arriva in prestito dalla. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, LE NEWS DI OGGI LIVE DJED SPENCE al Genoa (dal Tottenham) Il ...News Genoa calcio: ultime notizie di calciomercato del Genoa. Indiscrezioni di Mercato e scoop di ultim'ora su calciomercato.it ...Il polacco ha messo in archivio la fragilità fisica e gioca bene al fianco di ogni compagno di reparto. Eppure Allegri lo ha usato col contagocce: con la sua prima tripletta in bianconero prova a camb ...