Calciomercato | Fenerbahce Accordo con Milan per Krunic

Il 30enne giocatore bosniaco è atteso a Istanbul per visite mediche e firma ISTANBUL (TURCHIA) - Rade Krunic fa le valigie, destinazione Turchia. Il, che ieri ha ufficializzato l'ingaggio di Leonardo Bonucci, ha annunciato in una nota di aver raggiunto un principio d'accordo col Milan per assicurarsi il 30enne centrocampista bosniaco. ...Rade Kruni può considerarsi un nuovo calciatore del. Il Milan ha trovato l'accordo con il club turco per 5 milioni di euro, bonus compresi. Le due società sono allo scambio dei documenti, il centrocampista dovrebbe partire per la Turchia ...