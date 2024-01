Calcio | Terracciano | al Milan per crescere e non importa ruolo

Milano, 9 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti i tifosi del Milan, non vedo l'ora di scendere in campo e lottare per questa maglia . Sono emozioni ... (liberoquotidiano)

"Ho visto nel Milan l'ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano": è la convinzione di Filipponella conferenza stampa di presentazione a Milanello in cui si è raccontato, spiegando come sono andati i primi giorni in rossonero, le aspirazioni verso Maldini e Nesta e le preferenze ...Così Filippo, da poco diventato un nuovo giocatore del Milan. 'Sto già imparando tanto. Sia a livello calcistico che umano avrò una crescita importante. Poi c'è un gruppo fantastico. ...'Il mio ruolo Non è importante, cerco sempre di adattarmi. Maldini e Nesta due miti'.MILANO (ITALPRESS) - 'L'esordio con il Milan in Coppa ...Dopo l'ufficialità arrivata lo scorso 8 gennaio, Filippo Terracciano ha già esordito con la maglia del Milan. L'ex Hellas Verona, infatti, ha debuttato in rossonero nella sconfitta di Coppa Italia ...