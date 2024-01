Calcio | Rennes Matic Parlero' con club per decidere prossimi passi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il serbo fa chiarezza dopo aver disertato gli ultimi allenamenti(FRANCIA) - Nemanjarompe il silenzio e prova a ricucire lo strappo colsperando in una soluzione. Il 35enne centrocampista serbo, arrivato la scorsa estate dalla Roma, da martedì non si presenta agli allenamenti e

E' rottura tra Nemanja Matic e il Rennes , club della Ligue1 francese, dopo che il centrocampista ex Roma ha chiesto di essere ceduto e non si è ... (247.libero)

Matic non si è mai integrato completamente nel nuovo progetto dopo aver lasciato la capitale e l'atteggiamento delle ultime ore ha fatto discutere , con ilche ha diramato anche un comunicato ...... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Bonucci: "Sarà la mia ultima stagione con ilgiocato" Leonardo Bonucci vicino all'addio alLa situazione Ilcontro ...Buone notizie per il Milan che - dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta - si appresta ad affrontare la Roma nel big match della 20^ giornata di campionato. Per l'occasione, ...Il centrocampista del Rennes ed ex Roma si è affidato a Instagram per spiegare l'assenza dagli allenamenti ...