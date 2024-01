Calcio | Ranieri Eriksson persona stupenda | Serie A un bene da difendere

"Partita delicatissima. Per noi e per loro: noi giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare al meglio il nostro stadio con i tifosi che ci soffiano ... (247.libero)

Due sconfitte di fila, un pareggio in casa con l'Empoli. E una batosta in Coppa con il Milan. Per il Cagliari l'unico modo per ritrovare il sorriso è ... (247.libero)

Ballottaggio infine da risolvere tra Krstovic e Piccoli CAGLIARI - BOLOGNA, domenica ore 15 Cagliari, problemi in attacco perPossibile nuovo sistema di gioco per i rossoblù diin ......ilitaliano non vanno bene: devo trovare la partita giusta per farlo giocare". Nel Bologna invece mancherà Joshua Zirkzee, squalificato: "Un campione, mi piace tantissimo", l'elogio diIl tecnico del Cagliari teme il Bologna: 'Una squadra che aggredisce, bravo Thiago Motta' CAGLIARI (ITALPRESS) - Prima di parlare di ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna, valida per la 20ª giornata di ritorno della Serie A: le sue.