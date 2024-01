Calcio | Ranieri | ' Bologna pericoloso noi dobbiamo fare di più'

Due sconfitte di fila, un pareggio in casa con l'Empoli. E una batosta in Coppa con il Milan. Per il Cagliari l'unico modo per ritrovare il sorriso è ... (247.libero)

"Il Bologna è una delle squadre che più è migliorata rispetto allo scorso anno - osserva- . Complimenti alla società e all'allenatore che sta facendo un grande lavoro. Sono primi per numero ...Nel Bologna invece mancherà Joshua Zirkzee, squalificato: 'Un campione, mi piace tantissimo', spiega"Dobbiamo migliorare. Troppi gol presi. E 15 punti non bastano: bisogna fare di più". L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri avverte la squadra all'antivigila della sfida con il Bologna. (ANSA) ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa di Nahitan Nandez in vista della sfida con il Bologna Quest’oggi è andato in scena l’incontro con i media di Claudio Ranieri, ...