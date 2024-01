Calcio | Palladino ' Pronti per l' Inter | mi aspetto un grande Monza'

avrà quasi tutta la squadra a disposizione, fatta eccezione per Caprari e Di Gregorio: ' Andrea Carboni contiamo di riaverlo almeno in panchina per la successiva contro l'Empoli. Sul Papu ...In settimana si è parlato tanto di arbitri, anche quigioca in difesa: "Lasciamoli tranquilli, non facciamo polemiche, solo così eviteremo di mettere sotto pressione i direttori di gara. ...'Affrontiamo i più forti del campionato, ma vogliamo fare una grande gara', dice il tecnico brianzolo MONZA (ITALPRESS) - Raffaele Palladino sente ...Comincia con questa domanda la conferenza stampa di Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli ... Sbagliamo tutti, compresi gli arbitri, ma sono fondamentali per il mondo del calcio. Sono giovani e ...