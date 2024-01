Calcio | Fiorentina; Arriva Faraoni | domani le visite mediche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Prima operazione di mercato per la: si tratta del difensore Davideproveniente dal Verona di cui era capitano. La formula prevede il prestito con diritto di riscatto a giugno. Il ...

Il Calciomercato invernale continua a regalare sorprese e la sessione entra sempre più nel vivo. La Juve ntus è in contatto per beffare Milan e ...

Seconda vittoria stagionale ai calci di rigore in Coppa Italia, ed agenda degli impegni che si infoltisce. Dopo il Parma negli ottavi, la ...

Il futuro di M'Bala Nzola potrebbe essere lontano dalla Fiorentina e addirittura potrebbe lasciare la squadra in questa sessione di Calciomercato Il ...

Il Napoli ha ufficialmente presentato una richiesta per l'acquisto del giocatore Barak , ma la Fiorentina sembra restia a cedere il giocatore. Il ...

Prima operazione di mercato per la Fiorentina . Faraoni arriva prestito con diritto di riscatto fino a giugno. Il giocatore è atteso a Firenze per ...

Le semifinali contro lae la Juventus contro la Lazio sono accoppiamenti avvincenti che ...conclusione di un periodo straordinario per i 'ragazzi terribili' che hanno fatto grande il...La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo con molte squadre rivali del Torino che cercano di rinforzarsi. Di seguito i nuovi acquisti, le cessioni e i rumors più caldi riguardanti le ...Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono quattro squadre su di lui: nella massima serie c'è l'interessamento di Salernitana, Monza e Fiorentina che stanno facendo fatica a trovare il ...