Calcio | Coppa Italia Razzismo | chiusi 1 turno settori tifosi Lazio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ammende anche per la società biancoceleste e la Roma ROMA - Il giudice sportivo di serie A, Alessandro Zampone, in merito al derby digiocato mercoledì, ha sanzionato per cori razzisti lacon l'obbligo di disputare una gara con i"Curva Nord", "Distinti Nord, Est e Ovest"

"Potevamo morire" hanno detto l'allenatore Saintfiet e il giocatore Janko ROMA - Attimi di paura per la squadra del Gambia in volo verso la Costa ... (ilgiornaleditalia)

Il Barcelona ha battuto 2 - 0 l'Osasuna nella semi finale della Supercoppa di Spagna a Ryad e ha raggiunto il Real Madrid in finale . Terzo in ... (247.libero)

... Est e Ovest della Lazio per i cori razzisti rivolti a Lukaku, anche la Roma è stata stangata dal giudice sportivo dopo l'infuocato derby dei quarti diItalia vinto dai biancocelesti e chiuso ...ROMA - Stangata del giudice sportivo dopo l'infuocato derby diItalia vinto all'Olimpico dalla Lazio, che ha battuto 1 - 0 la Roma staccando così il pass per le semifinali in un clima incandescente (tre rossi in campo, una bottiglia di birra lanciata dalla ...AGI - Mano pesante del giudice sportivo dopo l'infuocato (nel finale) derby Lazio-Roma del 10 gennaio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Tre giornate di squalifica a Gianluca Mancini, ...Dopo l'ufficialità arrivata lo scorso 8 gennaio, Filippo Terracciano ha già esordito con la maglia del Milan. L'ex Hellas Verona, infatti, ha debuttato in rossonero nella sconfitta di Coppa Italia ...