Calcio a 5 | il Napoli travolge la Fortitudo Pomezia nell’anticipo della 16esima giornata

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Lastagione regolare 2023-2024Serie A dia 5 si è aperta con un risultato nettissimo: ilinfatti ha travolto per 6-0 lanon lasciandole scampo. Partita a senso unico nella quale i partenopei sono andati a segno con Bolo nel primo tempo, andando al riposo per 1-0, per poi dilagare nella ripresa.Le reti di Mancuso e Borruto, entrambi a referto con una doppietta, e quella finale di De Simone hanno fissato le cose sul tennistico 6-0. Domani, fatta eccezione per il posticipo domenicale fra L84 e Italservice Pesaro, tutto il resto del programma: Olimpus Roma-Sandro Abate, Mantova-Ciampino, Verona-Genzano, Active Network-Meta Catania e Feldi Eboli Came Treviso. Con questo successo, il ...

