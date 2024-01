Buchanan regala opzioni tattiche all’Inter! Inzaghi studia ‘nuovo ruolo’ – TS

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è il primo rinforzo del mercato di gennaio dell’Inter. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport il canadese può dare aduna nuova opzione tattica RUOLO – Tajonè arrivato all’Inter e, contro il Monza, potrebbe avere il primo assaggio di campo in Serie A. Una novità che, secondo Tuttosport,adnuove: secondo il quotidiano il canadese è in grado di giocare anche a supporto di un attaccante, un ruolo che permetterebbe addi far rifiatare uno fra Lautaro Martinez e Thuram. A differenza di Mkhitaryan, Klaassen o Frattesi l’ex Bruges ha un passato da attaccante: ha giocato da ala in un tridente, quindi il curriculum agevola eventuali esperimenti da parte del tecnico. Fonte: Tuttosport – ...

Sotto l'albero di Natale Tajon. O meglio, dentro la calza della Befana . L'Inter lavora per regalare il prima possibile a ... L'attuale allenatore del Club Brugge, squadra da cui i nerazzurri hanno acquistato l'esterno, ha raccontato i suoi punti forti e quelli deboli. Ronny Deila ha parlato di Tajon Buchanan a TMW; ecco le ...Il mercato di gennaio ha regalato all`Inter Tajon Buchanan per sostituire l`infortunato Juan Cuadrado, ma potrebbe non essere l`unico colpo invernale. I nerazzurri.