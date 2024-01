Brignone e Bassino sfiorano il podio in superG ad Altenmarkt Fuori Goggia | colpo doppio per Huetter

(Di venerdì 12 gennaio 2024)per Cornelianeldi-Zauchensee. L’austriaca conquista la vittoria (quinta in carriera in Coppa del Mondo) neldi-Zauchensee e si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. La padrona di casa purtroppo sfrutta anche la giornata opaca delle azzurre, con Federica Brignoen che conclude ai piedi dele con Sofiaaddirittura uscita.non ha davvero sbagliato niente, facendo la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha guadagnato rispetto a tutte le rivali, in particolare Kajsa Vickhoff Lie, che ha visto sfumare la vittoria per nove centesimi. La norvegese si conferma comunque una delle migliori della specialità, ...

Nove le azzurre al via, tra cui la cuneese Marta, campionessa mondiale in carica di ... La prima al cancelletto sarà Laura Pirovano mentre le attesissime Federica e Sofia Goggia , ... prima Federica (Cs Carabinieri; 1'47"32), Nicol Delago (1'47"73) e Sofia Goggia (1'47"80); 53° Monica Zanoner (Cse; 1'53"32); 59° Marta (Cse; 2'02"73). Domani, alle 10.45, il SuperG,...